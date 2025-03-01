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Экономика

Мясо и мука дорожают: Минсельхоз Кыргызстана провел мониторинг цен на продукты

Министерство водных ресурсов с 1 января по 26 февраля 2025 года провело мониторинг сравнительных цен на основные продукты питания в Кыргызстане, а также в России и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исследование охватило спектр товаров, включая хлебопродукты, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, ягоды, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие.

По итогам мониторинга в Кыргызстане зафиксировано подорожание ряда продуктов. В частности цена на пшеницу 1-го сорта (импортную) выросла на 0,4 процента, подсолнечное рафинированное масло — на 0,4 процента, баранину (за исключением мяса без костей) — на 0,5 процента, говядину — на 1,4 процента, а сахар-песок — на 0,2 процента.

В то же время отмечено снижение цен на некоторые социально значимые продукты. Хлеб из пшеничной муки 1-го сорта подешевел на 0,5 процентов, пастеризованное молоко — на 0,1 процента, рис — на 0,9 процента, морковь — на 5,1 процента, а лук — на 2,7 процента.

В Казахстане, согласно данным мониторинга, произошло снижение цен на ряд продуктов. В частности, подешевели мука пшеничная 1-го сорта местного производства (на 3,3 процента), картофель (на 1,5 процента), молоко пастеризованное (на 0,4 процента) и баранина (на 0,1 процента).

В России наблюдался рост цен на говядину (на 1,4 процента), баранину (на 0,7 процента) и картофель (на 2,5 процента). При этом цена на куриные яйца там снизилась на 2,4 процента.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/321429/
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