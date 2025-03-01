21:46
USD 87.45
EUR 90.96
RUB 1.00
Экономика

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,2 процента

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году до 5,2 процента. Об этом говорится в обновленном обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects).

В сентябре 2024-го ЕБРР прогнозировал рост экономики страны на 2025 год на уровне 5,5 процента. На 2026-й прогноз аналитиков составляет 4,5 процента.

«Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 5,2 процента в этом году, чему поспособствует запланированное расширение нефтяного месторождения Тенгиз, а затем замедлится до 4,5 процента в 2026-м», — говорится в обзоре.

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщал, что в прошлом году рост ВВП республики составил 4,8 процента. По прогнозам кабмина, рост ВВП Казахстана в 2025-м составит 5,6 процента, среднегодовой рост ВВП за пять лет — 5,4 процента.

Всемирный банк в свою очередь прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 4,7 процента, в 2026-м — на 3,5 процента.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/321491/
просмотров: 872
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане предлагают ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД
В Казахстане определили место строительства АЭС
Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетит Казахстан с официальным визитом
Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге
Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане
Популярные новости
Российский рубль еще вырос в&nbsp;цене и&nbsp;стал дороже сома. Курсы валюты на&nbsp;27&nbsp;февраля Российский рубль еще вырос в цене и стал дороже сома. Курсы валюты на 27 февраля
Рубль практически сравнялся по&nbsp;стоимости с&nbsp;сомом. Курсы валюты на&nbsp;26&nbsp;февраля Рубль практически сравнялся по стоимости с сомом. Курсы валюты на 26 февраля
Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на&nbsp;28&nbsp;февраля Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 28 февраля
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;28&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля
Бизнес
Mislamic поздравляет с&nbsp;началом Рамадана: фитр-садака доступен в&nbsp;приложении Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении
Doscredobank: SWIFT-переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: SWIFT-переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
Проект &laquo;Светлое будущее&raquo;&nbsp;&mdash; новая возможность для молодежи Узбекистана Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана
Оборот &laquo;Ozon Кыргызстан&raquo; вырос более чем в&nbsp;10,5 раза в&nbsp;2024 году Оборот «Ozon Кыргызстан» вырос более чем в 10,5 раза в 2024 году
2 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: опять снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: опять снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, балет и выставки
18:07
Ссора в Белом доме. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчан начали штрафовать, но ситуация в городе не улучшается
14:51
В Казахстане предлагают ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД