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Экономика

В ЕАЭС упростят таможенное декларирование органов, тканей и крови

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары.

Отмечается, что расширены случаи использования упрощенного таможенного документа в виде перечня вместо общеустановленной формы декларации на товары. Среди них — завершение специальной таможенной процедуры в отношении ранее ввезенных или вывезенных товаров, предназначенных для использования в официальных международных спортивных мероприятиях.

Также появилась возможность декларирования с использованием этого упрощенного таможенного документа органов и тканей человека, крови и ее компонентов для оказания медицинской помощи. При этом дополнительно предусмотрена возможность неуказания сведений, касающихся стоимостных параметров.

«Данные изменения упростят таможенное декларирование отдельных категорий товаров и сократят время на их доставку получателям», — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/323777/
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