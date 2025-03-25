Сом заметно подешевел к доллару и тенге. Курс валюты на 25 марта

Сом подешевел: официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 86,6902 сома (рост — 0,91 процента).
- Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 86,49 сома, продажа — 86,98 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР — 94,0025 сома (рост — 0,71 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 93,26 сома, продажа — 94,23 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка — 1,0302 сома (рост — 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1 сом, продажа — 1,044 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1724 сома (рост — 0,88 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1186 сома, продажа — 0,1891 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР — 11,9506 сома (рост — 0,73 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,4 сома.