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Экономика

Аутсорсинг госфункций. Лечить онкобольных смогут и частные клиники

Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать лечение и в частных клиниках. Об этом на брифинге по дебюрократизации системы госслужбы сообщил министр юстиции и директор НИСИ Аяз Баетов.

По его словам, сейчас по закону лечение онкобольные могут получать только в государственных учреждениях здравоохранения, где большие очереди и недостаточно хороший сервис.

По этим причинам, как отметил Аяз Баетов, онкобольные выезжают на лечение в Турцию, Россию и другие страны.

Он подчеркнул, что у пациентов должен быть выбор, добавив, что в Кыргызстане достаточно частных клиник.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/323810/
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