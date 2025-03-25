В Кыргызстане строятся пять муниципальных рынков крупного рогатого скота

В настоящее время строительные работы идут полным ходом. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По ее данным, рынки строятся в Ноокенском, Кочкорском, Ак-Талинском, Кадамджайском районах и Бишкеке.

Также совместно с местными властями в Узгенском и Кеминском районах выделены земли для строительства скотных рынков. Скоро там тоже начнутся строительные работы.

В 2024 году построены и сданы в эксплуатацию семь муниципальных рынков для скота. Они открыты в Баткенском, Ноокатском, Токтогульском, Тонском, Лейлекском, Айтматовском и Сокулукском районах.

В настоящее время по всей стране функционируют 43 рынка крупного рогатого скота, из которых 12 — муниципальные, а 31 — частный. Из общего количества 18 рынков соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, а на оставшихся 25 ведутся ремонтные работы для их приведения в соответствие с установленными нормами.