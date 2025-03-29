В Кыргызстане выдали 65 миллиардов сомов микрокредитов более миллиону человек

В 2024 году микрокредитные организации Кыргызстана выдали займов на 65 миллиардов сомов. Число людей, получивших их, превысило 1 миллион человек. Об этом сообщил Нацстатком.

По сравнению с 2023-м микрокредитование стало более распространенным. Число людей, воспользовавшихся займами, увеличилось в полтора раза. Общая сумма выданных микрокредитов выросла на 28,4 процента.

Больше всего денег получили жители Бишкека (24 процента от всей суммы), Ошской (около 16 процентов), Чуйской (15 процентов) и Джалал-Абадской (около 15 процентов) областей. В этих же регионах проживает и большинство получателей микрокредитов.

На что тратят микрокредиты?

Больше половины (около 54 процентов) всех займов люди берут на повседневные нужды, то есть на потребление. Около 19 процентов микрокредитов направили на развитие сельского хозяйства, например, на покупку скота или семян. Сфера торговли и общественного питания получила около 12 процентов от общей суммы займов, а на строительство пришлось примерно 5 процентов.