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Экономика

«Банк Азии» решил увеличить уставной капитал на 100 миллионов сомов

«Банк Азии» решил увеличить уставной капитал на 100 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Отмечается, что ЗАО «Банк Азии» провел годовое собрание акционеров, где были подведены итоги деятельности за 2024 год и определены ключевые направления дальнейшего развития.

Акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала банка и одобрили выпуск дополнительных 100 тысяч простых акций номиналом 1 тысяча сомов каждая. В итоге уставной капитал банка вырастет на 100 миллионов сомов — с 1,2 миллиарда сомов до 1,3 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/324339/
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