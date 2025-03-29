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Экономика

В уставной капитал «Кыргызалтына» включили санаторий «Кыргызское взморье»

В уставной капитал «Кыргызалтына» включили имущественный комплекс санатория «Кыргызское взморье». Решение принято на внеочередное общем собрании акционеров ОаО «Кыргызалтын».

Отмечается, что стоимость комплекса составляет 3 миллиарда 283 миллиона 597 тысяч 778 сомов. На эту сумму будет увеличен уставный капитал «Кыргызалтына». Равноценно сумме передаваемого имущества на 3,3 миллиарда сомов увеличивается количество обращаемых акций ОАО путем дополнительного выпуска простых именных акций третьей эмиссии, количество которых составит 32 миллиона 835 тысяч 977 штук.

Выпущенные простые именные акции предприятия оплачиваются за счет передаваемого «Кыргызалтыну» имущественного комплекса санатория «Кыргызское взморье».

Напомним, ранее здравница находилась в введении управления делами президента.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/324378/
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