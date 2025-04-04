ГНС в первом квартале собрала 63,8 миллиарда сомов налогов

Государственная налоговая служба за январь – март 2025 года собрала 63 миллиарда 852,2 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, план по сбору налогов перевыполнен на 4 миллиарда 388,6 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15,8 миллиарда сомов.

Страховых взносов собрано на более чем 19 миллиардов сомов, план перевыполнен на 1 миллиард 14 миллионов сомов. Прирост сборов по страховым взносам в сравнении с январем – мартом 2024 года составил 1,5 миллиарда сомов.

Общая сумма собранных налогов и страховых взносов в первом квартале 2025 года достигла почти 83 миллиардов сомов.