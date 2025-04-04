Торговая война. Китай вводит тарифы в 34 процента на всю продукцию из США

Китай вводит тарифы в 34 процента на всю продукцию из США. Об этом заявил Государственный совет Китая.

Комиссия по тарифам при Госсовете КНР сообщила, что данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — отмечается в тексте.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Новые импортные пошлины Трампа в отношении КНР дополняют прежние, итого ставка на китайский импорт достигла 54 процентов, позже уточнил глава Минфина США.