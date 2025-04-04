Последствия введения в США новых пошлин: финансовые рынки мира лихорадит

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продолжают сегодня снижаться, инвесторы оценивают последствия введения в США новых пошлин на импортируемые товары.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для торговых партнеров. Это спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Напомним, минимальный уровень пошлин установлен Белым домом на уровне 10 процентов, он начнет действовать 5 апреля, более высокие пошлины — 9 апреля.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что протекционистские меры США могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году.

«По нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1 процент», — говорится в ее заявлении.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики.

«Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике, — отметила она. — Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по снижению торговой напряженности и неопределенности».

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК опустился на 2,2 процента — до 511,49 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,78 процента, германский DAX — 2,18 процента, французский CAC 40 — 1,78 процента, итальянский FTSE MIB — 4,65 процента, испанский IBEX 35 — 3,8 процента.

А в США рекордный за 5 лет обвал акций уничтожил $2,5 триллиона капитализации.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.