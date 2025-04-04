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Экономика

Это шанс для Кыргызстана. Акылбек Жапаров высказался о новых пошлинах США

Экс-глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров опубликовал пост на Facebook, где высказал свое мнение о новой тарифной политике президента США Дональда Трампа.

Он напомнил, что 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о новом экономическом порядке.

«Он назвал это «Днем освобождения», но, по сути, это стало экономическим землетрясением, которое уже меняет глобальный рынок. С 5 апреля США вводят дополнительную 10-процентную пошлину на весь импорт — вне зависимости от страны происхождения. С 9 апреля вступают в силу повышенные «взаимные» тарифы — до 54 процентов для государств, которые Вашингтон считает «нечестными торговыми партнерами». То есть у Кыргызстана +10 процентов пошлина на экспорт в США. Это барьер или конкурентное преимущество?» — задается вопросом экс-чиновник.

Чтобы понять масштаб, Акылбек Жапаров приводит немного фактов:

  • импорт США в 2024 году — $3,4 триллиона;
  • импорт из Китая в США — $620 миллиардов.

«После введения тарифов китайские товары становятся менее конкурентоспособными на 20-35 процентов — не из-за формальной ставки, а из-за общей структуры затрат, логистики, переоценки контрактов и страховки рисков. Теперь представьте: часть этого рынка высвобождается. Освобождается для кого-то другого. А теперь цифры по Кыргызстану:

  • импорт в 2024 году — $12 миллиардов;
  • экспорт — $3,8 миллиарда;
  • торговый оборот — $16 миллиардов», — приводит он статистику.

По мнению бывшего главы кабмина, это шанс для КР.

«У нас низкий тариф — минимальный в новой системе координат, удобное положение между КНР, ЕАЭС и Южной Азией, низкие производственные издержки и доступ к региональным рынкам. И главное — мы небольшие и мы мобильны, у нас есть мотивация встроиться в новые цепочки поставок, пока крупные игроки перегруппируются.

Что нужно делать уже сейчас:

1. Предложить производителям из Азии реальные условия: локализация, упаковка, маркировка, реэкспорт.

2. Создать зоны «экспортной сборки» под требования США.

3. Инвестировать в логистику, таможенную простоту, сертификацию.

4. Разработать экспортную стратегию «через Кыргызстан» для внешних партнеров.

5. Поддержать местных предпринимателей, готовых играть в глобальной лиге.

6. Освободить от налогов производителей, которые готовы ориентировать свою продукцию на экспорт в США.

Пока одни видят угрозу, другие строят экспортные каналы. Пока одни подсчитывают потери, другие наращивают производство. Теперь вопрос к КР: будем ли мы на новой экономической карте мира?» — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/324978/
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