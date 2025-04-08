Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone

Корпорация Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone в ожидании пошлин, введенных Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Times of India.

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По данным издания, за три последних дня марта корпорация отправила из Индии в Соединенные Штаты пять грузовых самолетов с iPhone и другой техникой. Таким образом Apple попыталась снизить последствия от введения новых пошлин, вступивших в силу в апреле. Также, по данным издания, корпорация в марте ускорила отгрузку продукции и с предприятий в Китае.

Предполагается, что дополнительные партии техники, перевезенные в США из других стран, позволят Apple не повышать цены на свою продукцию. Товарных запасов Apple на складах в США, пишет издание, должно хватить на несколько месяцев.

Ранее Дональд Трамп ввел новые пошлины для почти всех стран мира. Президент США заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию». Сообщалось, что США готовы обсудить с Индией возможность заключения торговых соглашений, которые позволят снизить пошлины.