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Экономика

Падение на биржах. У Dow Jones был самый большой скачок в истории

Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов после обвала в начале торгов. За день у Dow Jones был самый большой скачок в истории, следует из данных аналитики экспертов.

Торги 7 апреля на биржах США открылись снижением основных индексов. Так, Dow Jones в первые минуты торгов упал на 3,2 процента, S&P 500 потерял 3,4 процента, а Nasdaq снизился на 3,96 процента.

После того как появилась неподтвержденная информация о планах Белого дома приостановить действие тарифов, котировки акций резко пошли вверх. Администрация Дональда Трампа слухи опровергла, и биржевые индексы вновь начали снижаться.

По итогам торгов 7 апреля промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,91 процента, до отметки в 37 965,60 пункта. В течение дня Dow Jones потерял и вновь набрал 2 тысячи 595 пунктов, что стало самым большим в истории изменением этого индекса в ходе одной торговой сессии.

Индекс широкого рынка S&P 500 к концу торгов потерял 0,23 процента. В ходе торгов он опускался на 4,7 процента.

Высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе — 0,1 процента после того, как в течение торговой сессии опускался более чем на 5 процентов.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвалом. Европейские фондовые рынки вслед за азиатскими открылись падением.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/325180/
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