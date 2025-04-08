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Экономика

Определен национальный оператор морского регистра в Кыргызстане

Победителем отбора на роль национального оператора морского регистра Кыргызской Республики признано общество с ограниченной ответственностью «Морской регистр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Документ принят по итогам отбора и позволит укрепить международное присутствие Кыргызстана в сфере морского судоходства и повысить конкурентоспособность страны на международной арене. Основанием для постановления послужил Закон «О присоединении Кыргызской Республики к конвенции о международной морской организации»

Сообщается, что национальный оператор ООО «Морской регистр» должен будет установить стоимость оказываемых услуг, включая регистрационные сборы и платежи за предоставление документов, в порядке, установленном законодательством Кыргызстана.

К его компетенциям также отнесены регистрация судов под флагом КР, сертификационные процедуры и обеспечение соблюдения международных стандартов мореплавания. Важным условием является принадлежность не менее 51 процента уставного капитала компании-оператора гражданам Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/325218/
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