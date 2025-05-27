Уже 29-30 мая в Бишкеке пройдет крупнейшее цифровое событие года — Кыргызский IT-форум (KIT Forum 2025). Мы поговорили с руководителем Парка высоких технологий Азисом Абакировым о том, как развиваются IT в стране, почему кыргызстанские разработчики становятся брендом и чего ждать от форума.

— Первый вопрос будет немного провокационным: IT в Кыргызстане — пациент жив или скорее мертв?

— (Смеется.) Пациент точно жив! Не скажу, что уже здоров и богат, но однозначно на правильном пути. Мы видим рост и результат.

В 2024 году наши резиденты заработали около $130 миллионов. Азис Абакиров

Еще пять лет назад этот показатель был всего 1 миллиард сомов, сейчас — почти 12 миллиардов. Такой рост — это уже показатель жизнеспособности.

— Круто! А кто покупает наши IT-услуги? И что мы, собственно, продаем на такие суммы?

— Продаем в основном разработку программного обеспечения, а также дизайн, маркетинг, аутсорсинг и тестирование. Главный клиент — США, туда уходит примерно 35 процентов экспорта. Также сотрудничаем с Японией, Кореей, странами Европы и Турцией. Всего 64 государства.

И самое интересное — все это делают наши ребята, не уезжая из республики. Кто-то работает из Бишкека, кто-то — из Каракола, кто-то с ноутбуком на природе в Чон-Кемине. Это и есть наш слоган: «Живи в Кыргызстане — работай со всем миром».

— Сколько компаний и специалистов сейчас в парке?

Сегодня у нас более 500 резидентов, и они создали около 3 тысяч рабочих мест. Азис Абакиров

Причем спрос такой высокий, что безработных программистов в стране не осталось. Кадровый голод чувствуется постоянно. Приезжают международные компании, ищут именно кыргызстанских разработчиков, потому что они стали синонимом качества. Можно сказать, «кыргызстанский программист» — это уже бренд.

— А зарплата у айтишников средняя или топовая?

— В среднем это около $2 тысяч в месяц, а у сильных специалистов — намного выше. Пять лет назад было около $1 тысячи. Продуктивность тоже выросла: один айтишник приносит государству около $40 тысяч в год. Для сравнения: раньше эта цифра была в районе $15 тысяч. Это говорит о том, что IT уже перегнали даже традиционно «сильные» отрасли вроде финансов и горнодобычи.

— Недавно Кыргызстан ввел статус «цифровой кочевник». Что это, простыми словами?

— Это для тех, кто работает онлайн и любит менять страны. Такие люди уже осели в Таиланде, на Бали, в Грузии... А теперь и у нас. Мы официально внесены в глобальные реестры для цифровых кочевников. Кыргызстан стал новой точкой на карте: вкусная еда, природа, доступный уровень жизни — все, что ценят digital nomads. У нас уже можно встретить их в коворкингах, коливингах, кофейнях.

— Ну и, конечно, расскажите о KIT Forum. Что это за событие и зачем туда идти?

— KIT Forum — это флагманское событие нашей IT-отрасли. Пройдет 29–30 мая в Бишкеке. Мы собираем экспертов, инвесторов, стартаперов, разработчиков и студентов. В этом году будет особый акцент на искусственный интеллект — готовим мощные панели и презентации. Параллельно проведем научную конференцию с вузами Центральной Азии, чтобы связать академию и индустрию.

А 31 мая на Иссык-Куле пройдет Digital Nomad Fest — для тех самых «кочевников». Там будут неформальное общение, природа, новые связи и идеи.

— Звучит круто. Можно сказать, что IT в Кыргызстане не просто живы, а бодро шагают вперед?

— Абсолютно. Мы верим, что за IT будущее. И мы не хотим быть просто потребителями технологий, а хотим создавать их здесь, в Кыргызстане. Поэтому всех приглашаем — и на форум, и в профессию. Это интересно, полезно и открывает весь мир.