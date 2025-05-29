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Экономика

Пакистан объявил о создании стратегического резерва биткоинов

Глава криптосовета Пакистана Билал Бин Сакиб объявил на конференции Bitcoin 2025, что страна движется к созданию стратегического резерва биткоинов, пишет Cointelegraph.

Он заметил, что правительство Пакистана последовало примеру Соединенных Штатов в создании стратегического резерва биткоинов и внедряет прокриптовалютную регуляторную политику. 

Отмечается, что изменение позиции Пакистана отражает более широкую тенденцию принятия государствами криптовалютной политики, последовавшую за регуляторным сдвигом в Вашингтоне при администрации президента Дональда Трампа.

Правительство Пакистана впервые рассмотрело идею национального криптосовета в феврале этого года в целях надзора за разработкой комплексной нормативно-правовой базы для криптовалют и привлечения иностранных инвестиций. Совет предложил несколько инициатив, включая использование избыточной энергии для майнинга BTC или дата-центров, а также накопление BTC для национального казначейства. В мае 2025-го совет объявил о выделении 2 тысяч мегаватт избыточной энергии на майнинг биткоинов и высокопроизводительные центры обработки данных.

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Сооснователь Binance Чанпэн Чжао, назначенный в апреле, является одним из советников этого проекта. Он будет консультировать по вопросам регулирования криптовалют, блокчейн-инфраструктуры и внедрения цифровых активов.

Недавно, в мае этого года, Министерство финансов Пакистана поручило создать совершенно новое агентство для надзора за регулированием цифровых активов. Управление по цифровым активам будет контролировать регулирование криптоплатформ и выдавать лицензии поставщикам цифровых активов, работающим в стране.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/330784/
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