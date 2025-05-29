Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе

Заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил предприятия, которые работают на территории бывшего машиностроительного завода имени М.В.Фрунзе. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, с 1995 года началась распродажа зданий и сооружений ликвидируемого завода. В итоге его территория 61,2 гектара была раздроблена и передана в частную собственность.







Госкомитетом в 2023 году возбудил уголовное дело по факту незаконной ликвидации и вывода в частную собственность земель завода имени Фрунзе, в рамках которого структуры мэрии подали иски в судебные органы о признании недействительными действий по выводу территории завода в частную собственность.





После знакомства с отдельными субъектами предпринимательства Камчыбек Ташиев выразил мнение о необходимости их поддержки, защиты от криминальных структур, необоснованного давления со стороны государственных служащих и объективного рассмотрения исков по территории завода в судебных органах.