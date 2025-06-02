Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных

Минсельхоз призвали использовать отечественные биопрепараты для вакцинации животных. Сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию обсуждают проект закона «О продовольственной безопасности».

Депутат Балбак Тулобаев отметил, что сейчас животных вакцинируют препаратами иностранного производства.

«Они основаны на вредных веществах, которые накапливаются в организме животных, а мы потом едим это мясо. А потом у граждан в 20 лет находят цирроз печени. Раньше мы лечили животных пенициллином и другими органическими препаратами, которые были безвредны и проверены временем. Зачем мы закупаем препараты из-за рубежа, если можем сами производить безопасные? Для начала достаточно было бы 10-20 миллионов сомов выделить на эти цели. Зато наше мясо было бы безопасным и полезным», — добавил он.

Нардеп призвал Минсельхоз разработать государственную стратегию по производству отечественных препаратов. «Если нужна поддержка Жогорку Кенеша, то мы ее обеспечим», — сказал он.

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев отметил, что поддерживает идею. «У нас есть хорошие лаборатории, где проходит проверку мясо. Я сам ученый, разработал лекарство для вакцинации животных», — добавил он.