Бизнесменам из Кыргызстана напомнили о запрете ПЭТ-упаковок в РФ с 1 сентября

Торгово-промышленная палата Кыргызстана информирует о том, что в соответствии с распоряжением правительства России там с 1 сентября этого года вводится запрет на производство и использование ряда видов ПЭТ-упаковки, включая:
· цветные ПЭТ-бутылки (кроме прозрачных, голубых, зеленых, коричневых и белых);
· многослойные ПЭТ-бутылки;
· ПЭТ-упаковку с этикетками из ПВХ (кроме термоусадочных).
Эти меры приняты в рамках усилий по защите экологии и улучшению переработки пластика. Запрет касается новых партий продукции, а не уже произведенных до 1 сентября 2025-го.
Исходя из вышеизложенного, ТПП рекомендует бизнесменам из КР:
- внимательно проверить, используются ли эти виды ПЭТ-упаковки в продукции, экспортируемой в Россию;
- при необходимости рассмотреть возможность перехода на разрешенные виды упаковки (например, на прозрачные ПЭТ-бутылки, стеклянную или алюминиевую тару);
- согласовывать с российскими партнерами альтернативные варианты упаковки и поставок, чтобы сохранить стабильность контрактов и не допустить сбоев в бизнесе.
ТПП готова оказать консультационную и организационную поддержку всем заинтересованным компаниям и предпринимателям при возникновении вопросов.