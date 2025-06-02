Фермерам передано в лизинг 660 единиц сельскохозяйственной техники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности реализует ряд масштабных мероприятий по обеспечению сельских товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой и обновлению машино-тракторного парка.

В 2025 году за счет средств ведомства на 2 миллиарда 400 миллионов сомов предоставлено 660 единиц сельхозтехники фермерам на льготных условиях. Это позволило своевременно и качественно проводить сельхозработы.

В целом на 20 миллиардов 600 миллионов сомов сельским товаропроизводителям передано 7 тысяч 728 единиц техники через механизм лизинга, что стало важным шагом в повышении уровня механизации сельского хозяйства.

С целью повышения качества технического обслуживания фермеров и развития системы лизинга с 2011-го через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк» реализуется семь лизинговых проектов по предоставлению сельхозтехники и оборудования в лизинг.

В рамках этих проектов все виды сельскохозяйственной техники, а также оборудование для перерабатывающей промышленности предоставляют сельским товаропроизводителям на льготных условиях — под 6 процентов годовых на семь лет.

Благодаря этим мерам значительно повысилась эффективность сельхозпроизводства, а также улучшился уровень технического обеспечения сельских предпринимателей.