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Экономика

Коллегия таможенных служб стран ЕАЭС обсудила ряд вопросов на Иссык-Куле

Объединенная коллегия таможенных служб стран ЕАЭС обсудила ряд вопросов на Иссык-Куле. В заседании приняли участие представители таможенных служб России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Всего рассмотрено 24 вопроса, затрагивающие темы:

  • таможенного транзита;
  • администрирования товаров для личного пользования;
  • проведения таможенных экспертиз;
  • информационного взаимодействия таможенных органов;
  • классификации отдельных категорий товаров (пневматические рессоры, устройства для светотерапии).

Особое внимание уделено контролю таможенной стоимости — актуализированы стоимостные индикаторы риска в отношении отдельных налогоемких товаров из единого перечня.

Также согласованы предложения таможенных служб по исполнению поручения Евразийского межправительственного совета, касающиеся организации взаимодействия для обеспечения надлежащего контроля таможенной стоимости товаров.

Принято решение о внесении изменений в правила процедуры для регламентации порядка приглашения представителей международных организаций.

Участники договорились организовать конкурс профессионального мастерства для операторов-аналитиков среди таможенных служб ЕАЭС. Это позволит обменяться опытом анализа рентгеновских изображений и ознакомиться с практикой коллег в части применения неинтрузивного досмотрового оборудования.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/331794/
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