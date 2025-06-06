В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк». В национальной банковской сфере может появиться еще один игрок.

Согласно данным Минюста, единственным учредителем нового закрытого акционерного общества «Мурас Банк» выступает гражданин России Сергей Ентц. Ранее он был одним из основателей и основным бенефициаром, председателем совета директоров банка «Держава», а также совладелецем fintech-компании ООО «Держава-Платформа».

Руководитель пресс-службы банка «Держава» Ольга Кучерова сообщила 24.kg, что Сергей Ентц с 2023 года не занимает эти посты и уже не является владельцем компании «Держава-Платформа».

«Более того, он давно вышел из всех российских активов. К тому же он гражданин Кипра», — проинформировала Ольга Кучерова.

Руководителем «Мурас Банка» числится бывший глава филиалов «Росинбанка» и «Бай Тушум» Азамат Омуралиев.

«Мурас Банк» получил регистрацию юридического лица. Теперь ему предстоит подать заявление в Национальный банк и получить соответствующую лицензию.