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Экономика

Солнечные и ветряные электростанции могут обязать устанавливать накопители

Обязать солнечные и ветряные электростанции устанавливать накопители электроэнергии предлагает Министерство энергетики Кыргызстана. Соответствующая норма описана в проекте поправок в закон о возобновляемых источниках энергии. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве предлагают обязать солнечные и ветряные электростанции устанавливать накопители энергии на не менее 30 процентов от установленной мощности объекта. Специалисты считают, что такая мера улучшит балансировку энергосистемы, повысит надежность и устойчивость электроснабжения, а также снизит нагрузку на сети.

Риски, возникающие из-за отсутствия накопителей:

  • непостоянство генерации: солнечные и ветряные установки не вырабатывают энергию в ночное время или при слабом ветре/облачности;
  • пиковые перегрузки: в периоды высокой выработки возникает избыток энергии, который не может быть немедленно потреблен, особенно при низком спросе;
  • недостаток резерва в часы пик: в вечерние и утренние часы, когда ВИЭ не работают, возникает дефицит энергии, требующий быстрой мобилизации резервных мощностей;
  • дестабилизация напряжения и частоты в сети, аварийные отключения оборудования, ограничения на подключение новых ВИЭ-проектов из-за технических рисков для сети.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/331812/
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