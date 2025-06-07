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Экономика

В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»

В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл». Соответствующее постановление кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что в соответствии с документом госпредприятие образовано для управления государственным имуществом, расположенным в Иссык-Кульской области.

Полномочному представительству президента в регионе поручено зарегистрировать компанию в органах юстиции, а наблюдательному совету Фонда развития Иссык-Кульской области рассмотреть вопрос о выделении компании уставного капитала размером 5 миллионов сомов.


 
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/331817/
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