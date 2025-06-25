В Кыргызстане начали выдавать кредиты под 8 процентов. Кто его может получить

Фонд развития предпринимателей (ФРП) при Минфине начал выдавать льготные кредиты бизнесменам под 8 процентов годовых. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя правления фонда Адилет Маматов.

По его словам, представители малого и среднего бизнеса смогут получить льготные микрокредиты до 5 миллионов сомов на срок до пяти лет на производство, переработку и сферу услуг. Кредиты по столь низким ставкам фонд имеет возможность выдавать благодаря государственным субсидиям. То есть Министерство финансов будет возмещать фонду 4 процента этих кредитов. Так, ФРП будет получать свои 12 процентов, чтобы не остаться в убытке.

«Мы не финансируем агросектор, так как через другие государственные финансово-кредитные организации реализуются программы по поддержке сельского хозяйства. Чтобы не дублировать их, кабмином было принято решение направить деньги на поддержку других видов предпринимательской деятельности», — сказал зампредседателя правления ФРП.

Он отметил, что при необходимости фонд может предоставить отсрочку по выплатам до шести месяцев. Также специалисты фонда бесплатно составят своим заемщикам бизнес-планы.

Адилет Маматов рассказал, что фонд имеет 13 филиалов по всей стране, куда можно обращаться за более подробной информацией и кредитами. Он отметил, что в планах ФРП на ближайшее время открыть филиалы в каждом районе Кыргызстана.