С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов

С 1 июля 2025 года налоги, страховые взносы и неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами, можно оплачивать наличными в кассах банков только по коду оплаты или QR-коду. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, налогоплательщики могут самостоятельно сформировать код оплаты или QR-код в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg в разделе «Уплата налогов» или через мобильное приложение Salyk.kg.

Также коды оплаты можно получить в территориальном налоговом органе в «едином окне».

Введение данного новшества направлено на упрощение процесса уплаты налогов, автоматическое зачисление средств в бюджет в онлайн-режиме и создание более благоприятных условий для налогоплательщиков. Среди преимуществ нового порядка: