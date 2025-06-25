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Экономика

В Кыргызстане женщинам в бизнесе снизят ставки по кредитам с помощью АБР

Благодаря Азиатскому банку развития Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Минфине снизил ставки по кредитам для женщин-предпринимательниц с 16 процентов годовых до 12 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя правления фонда Адилет Маматов.

По его словам, Азиатский банк развития предоставляет ФРП 22 миллиона сомов по программе «Айым-Комок» на условиях софинансирования. Фонд со своей стороны должен направить еще 22 миллиона сомов на поддержку женщин-предпринимательниц. Так, общее финансирование программы составит 44 миллиона сомов.

Эти деньги фонд выдаст женщинам-предпринимательницам в виде кредитов до 5 миллионов сомов сроком до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334132/
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