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Экономика

Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в Малайзию

Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в виде мерных слитков в Малайзию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президент КР.

Как отмечается, договор купли-продажи подписали ОАО «Кыргызалтын» и малайзийская компания Public Gold Marketing Sdn. Bhd в ходе визита Садыра Жапарова в эту страну.

Кроме того, подписаны еще некоторые документы:

  • Меморандум о совместной работе между Государственным учреждением «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и компанией AviaDinamika по привлечению инвестиций для строительства мясного халал-парка в Кыргызской Республике;
  • Меморандум о сотрудничестве и организации возможных совместных мероприятий по развитию халал-индустрии в Кыргызской Республике между Государственным учреждением «Центр развития халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции КР и компанией PLATINUM GREENHAVEN (M) SDN BHD;
  • Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» и компанией Public Gold Marketing Sdn. Bhd.;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией CitaGlobal Berhad;
  • Меморандум о взаимопонимании (Обмен письмами о намерении) между городами Бишкеком и Куала-Лумпуром.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334157/
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