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Экономика

В Кыргызстан завезено около 18 тысяч тонн картофеля

В Кыргызстан на конец июня завезено около 18 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что импорт картофеля осуществляется при обязательном соблюдении установленных карантинных фитосанитарных требований. В том числе проводятся:

  • проверка документов, включая фитосанитарный сертификат и товарно-транспортные сопроводительные накладные;
  • экспертиза образцов в лабораториях карантина растений для определения наличия или отсутствия вредных организмов;
  • отбор образцов в специализированных токсикологических лабораториях для проверки содержания нитратов и пестицидов.

Завоз в КР картофеля разрешается только при получении положительных результатов исследований, подтверждающих отсутствие вредных веществ и организмов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334596/
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