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Экономика

Глава Wildberries стала единственной из РФ в рейтинге самых богатых женщин мира

Глава Wildberries & Russ Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes.

СМИ
Фото СМИ

Журнал составил традиционный рейтинг 50 богатейших женщин, которые добились финансового успеха собственными усилиями. Татьяна Ким со своим состоянием в $4,6 миллиарда расположилась на 18-м месте.

49-летняя основательница маркетплейса также оказалась почти самой молодой участницей рейтинга — моложе нее только 38-летняя австралийка Мелани Перкинс, одна из создательниц и гендиректор сервиса для графического дизайна Canva.

Самой богатой self-made woman стала гражданка Швейцарии Рафаэла Апонте-Диамант, в 1970 году основавшая вместе с мужем крупнейшую в мире судоходную компанию Mediterranean Shipping Company. Ее состояние оценивается в $38,8 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334602/
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