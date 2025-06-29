10:26
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Маркировка продукции в КР увеличила дополнительные поступления до $68 миллионов

Объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции в Кыргызстане составил $68 миллионов. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев по итогам рассмотрения вопроса о развитии системы маркировки товаров средствами идентификации на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Маркировка товаров в ЕАЭС доказала свою эффективность, добавил он.

«Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности промаркировано около 274 миллиардов единиц товаров. Доказанными эффектами являются «обеление» рынка, снижение уровня контрафактной продукции, повышение количества легальных компаний, рост рентабельности добросовестных производителей и повышение уровня пополнения бюджета», — сказал Андрей Слепнев.

Эффект маркировки подтвержден данными стран ЕАЭС. Например, в Армении увеличение количества легальных производителей и импортеров товаров составило 7 процентов. В Казахстане оборот контрафактной табачной продукции снизился на $24,7 миллиона.

«Бюджеты государств-членов также существенно выиграли от введения маркировки. Увеличение поступлений налогов и пошлин прослеживается по всем странам и напрямую зависит от количества категорий товаров, в отношении которых введена маркировка в государстве», — заявил министр по торговле ЕЭК.

Например, в России, где маркируется максимальное количество категорий товаров, объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции составил $15 миллиардов, в Кыргызстане — $68 миллионов, в Беларуси — $4,64 миллиона.

Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки, нацеленное на более эффективное противодействие нелегальной продукции. 
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334604/
просмотров: 839
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с контрафактом. В КР промаркировано более 853 тысяч тонн топлива
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Налоговая служба напоминает, что с 1 января запрещен оборот немаркированных ГСМ
Более 105 тысят тонн ГСМ промаркировано в Кыргызстане
Некоторые товары в России с 1 марта 2025 года подлежат обязательной маркировке
Швейцарская компания может проинвестировать проект по маркировке топлива — МИД
«Кыргыз темир жолу» опровергло информацию «Учкуна» о задержках в подаче вагонов
Необходимости вводить маркировку бензина и ДТ не было, считают нефтетрейдеры
Маркировка топлива. Нефтетрейдеры рассказали, почему подорожают бензин и дизель
Поступления акцизного налога на топливо увеличились благодаря маркировке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы
Глобальный госдолг достиг $102 триллионов Глобальный госдолг достиг $102 триллионов
В&nbsp;Кыргызстане установили цены на&nbsp;уголь и&nbsp;мазут для теплоснабжающих предприятий В Кыргызстане установили цены на уголь и мазут для теплоснабжающих предприятий
В&nbsp;Кыргызстане завершена реконструкция дороги Маданият&nbsp;&mdash; Джалал-Абад В Кыргызстане завершена реконструкция дороги Маданият — Джалал-Абад
Бизнес
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
30 июня, понедельник
10:16
Гражданство по рождению в США. Верховный суд ограничил блокирование указа Гражданство по рождению в США. Верховный суд ограничил...
10:15
У депутатов ЖК с 1 июля отключат Систему электронного документооборота
10:10
Кыргызстан участвует в фестивале «Актау — культурная столица тюркского мира»
10:06
Итоги всенародного конкурса среди имамов
10:05
Камчыбек Ташиев проверил строительство дороги в Суусамыр на трассе Бишкек — Ош