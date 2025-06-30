Сом подешевел к доллару, российскому рублю и юаню. Курс валют на 30 июня

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня — выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,394 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,334 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,71 сома, продажа — 102,69 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (рост на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,102 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,168 сома (снижение на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1368 сома, продажа — 0,1837 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1911 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.