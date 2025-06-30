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Экономика

Сом подешевел к доллару, российскому рублю и юаню. Курс валют на 30 июня

Фото из интернета. Доллар после небольшого падения практически восстановил свои позиции

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня — выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,394 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,334 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,71 сома, продажа — 102,69 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (рост на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,102 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,168 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1368 сома, продажа — 0,1837 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1911 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334628/
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