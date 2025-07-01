Президент подписал закон, который облегчит развитие фондового рынка

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты страны в сфере рынка ценных бумаг». Об этом сообщает пресс-служба Финнадзора.

Отмечается, что документ призван создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышения прозрачности деятельности акционерных обществ и внедрения лучших международных практик в области корпоративного управления.

В ведомстве уточнили цели и задачи закона:

развитие фондового рынка и его цифровой инфраструктуры;

укрепление небанковского финансового сектора и повышение его устойчивости;

улучшение корпоративного управления и усиление защиты прав инвесторов;

создание прозрачных и понятных условий для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций;

формирование правовой базы для деятельности национального депозитария ценных бумаг;

упрощение выхода компаний на фондовый рынок.

Изменения позволят предоставлять возможность выпуска зеленых, социальных и устойчивых облигаций, а также международных облигаций и глобальных депозитарных расписок; ввести упрощенную процедуру допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории КР; получать разрешение на выпуск ценных бумаг международными финансовыми организациями.

Документ также предусматривает запрет на приобретение ценных бумаг лицами, включенными в санкционные перечни; запрет на выпуск облигаций для покрытия долговых обязательств (кредитов и займов).