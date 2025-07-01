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Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 1 июля

Фото из интернета. Доллар практически восстановил утраченные на прошлой неделе позиции

Официальные курсы доллара, евро, казахского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4292 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,75 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,537 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,06 сома, продажа — 103,06 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1113 сома (снижение на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,129 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (рост на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1335 сома, продажа — 0,1883 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2023 сома (рост на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/334768/
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