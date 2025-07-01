Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 1 июля

Официальные курсы доллара, евро, казахского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4292 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,75 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,537 сома (рост на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,06 сома, продажа — 103,06 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1113 сома (снижение на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,129 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (рост на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1335 сома, продажа — 0,1883 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2023 сома (рост на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.