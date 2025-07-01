В Кыргызстане упростили процедуры выкупа акций и усилили внутренний аудит в ОАО

В Кыргызстане 10 июля вступают в силу изменения в ряд законодательных актов, касающихся рынка ценных бумаг. Закон направлен на повышение прозрачности корпоративного управления и приведение нормативной базы в соответствие с международной практикой.

Как поясняют в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком, документ затрагивает ключевые механизмы регулирования акционерных обществ и вводит новые понятия, связанные с ценными бумагами.

Одно из самых заметных нововведений — замена ревизионных комиссий службой внутреннего аудита. При внутреннем контроле компаний теперь будут задействованы профессиональные аудиторы, что, по мнению разработчиков, позволит усилить независимый надзор за финансовой деятельностью ОАО.

Еще одна важная поправка касается процедуры выкупа акций. Если акции общества торгуются на бирже не менее шести месяцев, стоимость выкупа не может быть ниже средневзвешенной рыночной цены за этот период. Таким образом, исключается необходимость в независимой оценке при наличии организованных торгов. Кроме того, в случае выкупа глобальных депозитарных расписок предприятие освобождается от обязанности приобретать базовые акции, лежащие в их основе.

Введена новая норма, позволяющая мажоритарным акционерам (с долей более 80 процентов) через суд выкупать акции у так называемых молчащих миноритариев — тех, кто не участвовал в общих собраниях акционеров более 10 лет и с кем нет связи. Выкуп возможен только после независимой оценки и публикации уведомления за два месяца до обращения в суд. Средства перечисляются в Национальный депозитарий. Если акционеры не предъявят права в течение 10 лет, деньги переходят государству.

Закон также расширяет и уточняет базовые термины законодательства о ценных бумагах. Введены понятия андеррайтера, бенефициарного владельца, глобальной депозитарной расписки, «зеленых» и исламских облигаций, квалифицированных инвесторов и другие. Это позволит более точно регулировать профессиональную деятельность на фондовом рынке и привлекать инвестиции.