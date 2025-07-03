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Экономика

В ЕЭК обсудили противодействие незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС

В Евразийской экономической комиссии обсудили вопросы противодействия незаконному обороту табачной продукции на рынке стран ЕАЭС.

По данным ЕЭК, состоялось первое заседание рабочей группы по выработке мер по борьбе с ввозом и оборотом на территории ЕАЭС нелегальной табачной продукции.

Рабочая группа включает более 80 участников, половину которых составляют представители бизнес-сообщества, инициировавших ее создание.

Обсуждены актуальное состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве ЕАЭС, тенденции и динамика нелегального оборота в этой сфере, а также практика применения навигационных пломб для отслеживания автомобильных перевозок указанной продукции.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступил в силу запрет на продажу, ввоз и использование электронных сигарет, вейпов и никотиносодержащих жидкостей. Это решение стало частью широкой антитабачной политики властей, направленной на защиту здоровья граждан, особенно молодежи.

Согласно принятому закону, под запрет попадают:

  • вейпы и электронные устройства доставки никотина;
  • жидкости с никотином;
  • ароматизированные и безникотиновые заправки.

Нарушителям грозят штрафы — как для физических лиц, так и для торговцев соответствующей продукцией.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/335012/
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