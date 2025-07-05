15:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 5 июля. Как изменились цены за неделю

За неделю в Бишкеке подорожали помидоры, морковь и капуста, подешевели — гречка, картофель, огурцы, перец, яблоки, груши, яйца и рыба.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 28 июня. Что подорожало за неделю
В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 134 сома и составила 6 тысяч 107 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 837 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 535 сомов, а с начала года — на 40 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/335127/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 28 июня. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 21 июня. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 7 июня. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 31 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 24 мая. Что подорожало за последнюю неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 17 мая. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Продуктовая корзина Бишкека на 19 апреля. Что подорожало больше всего
Популярные новости
Кыргызстан стал крупнейшим поставщиком мороженого в&nbsp;Казахстан Кыргызстан стал крупнейшим поставщиком мороженого в Казахстан
Сом продолжает дешеветь ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;2&nbsp;июля Сом продолжает дешеветь ко всем основным валютам. Курс на 2 июля
Проведен осмотр строительства железной дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан Проведен осмотр строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Рубль и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;июля Рубль и тенге подешевели к сому. Курс валют на 4 июля
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль