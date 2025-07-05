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Экономика

Нацбанк приостановил действие лицензий нескольких обменных бюро в Бишкеке

За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национальный банк приостановлено действие лицензий нескольких обменных бюро. Об этом говорится в Telegram-аккаунте НБ КР.

Как отмечается, все обменные бюро находятся в Бишкеке, на рынке «Дордой»:

— лицензия от 21 декабря 2022 года № 6438 обменного бюро ОсОО «Назира Кей Джи», расположенного по адресу город Бишкек, улица Кожевенная, 1, Чымкентская стоянка, № 16б;

— лицензия от 18 июля 2022-го № 6326 обменного бюро ОсОО «Восток Шамшыкал», расположенного по адресу город Бишкек, улица Кожевенная, 1, киоск 3, проход «Север», торговое место 84;

— лицензия от 27 сентября 2024 года № 6946 обменного бюро ОсОО «Форекс Плаза», расположенного по адресу город Бишкек, улица Кожевенная, 1, центральный проход, торговое место 53.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/335233/
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