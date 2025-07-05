Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области

Под строительство нового индустриально-логистического центра трансформировали земли в Чуйской области. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

Документ о переводе земельных участков в Узун-Кырском айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Общая площадь земли составляет 7,6 гектара. Участки переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленного и иного назначения.

Собственником участка является ОсОО «ТЛЦ «Бай Дыйкан-Экспорт».

Местным органам власти поручено внести изменения в документы учета, разработать градостроительную документацию, обеспечить охрану культурного наследия и природной безопасности, а также компенсировать потери сельхозпроизводства.