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Экономика

Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов

Министерство экономики и коммерции предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах мониторинга и оценки эффективности отраслевых нормативных правовых актов в 2024 году.

Отмечается, что соответствующее постановление правительства будет пересмотрено. Разработаны поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

Напомним, действующий реестр содержит разрешительные документы, такие как:

  • санитарно-эпидемиологическое заключение;
  • ветеринарное свидетельство/сертификат;
  • свидетельство о госрегистрации пестицидов;
  • акт карантинного фитосанитарного контроля;
  • разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира;
  • разрешение на строительство;
  • разрешение на перевозку опасных грузов, разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
  • сертификат летной годности воздушного судна и десятки других разрешений и свидетельств из различных сфер деятельности.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/335282/
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