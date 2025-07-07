Предоставление банками данных о наличии счета: комментарий Налоговой службы

Государственная налоговая служба прокомментировала информацию о предоставлении банками личных данных в фискальные органы, которую распространяют в социальных сетях.

«Налоговое законодательство КР предусматривает обязанность банков предоставлять информацию в налоговые органы. При этом получение такой информации осуществляется только в установленных законом случаях и в пределах полномочий налоговых органов.

Информация о наличии счетов и операциях на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей может быть запрошена исключительно в ходе налоговой проверки и только в порядке, предусмотренном налоговым законодательством», — пояснили в ведомстве.

В отношении физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, запрос информации о счетах и операциях возможен только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Налоговым кодексом также предусмотрено предоставление банками информации о расчетах, совершаемых с использованием электронных денег, QR-платежей, POS-терминалов, идентифицированных электронных кошельков и иных дистанционных форм оплаты. Эта норма направлена на выявление и предупреждение действий недобросовестных налогоплательщиков, которые могут использовать указанные средства для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.

Применение данной информации осуществляется исключительно в рамках налогового администрирования с целью обеспечения полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств.

В ГНС отмечают, что данная норма действует в течение продолжительного времени и является неотъемлемой частью системы налогового контроля. При этом Налоговая служба не отслеживает операции и переводы между обычными гражданами, которые совершаются в личных целях и не связаны с предпринимательской деятельностью.

В ведомстве обращают внимание на то, что все процедуры получения и использования информации строго регулируются налоговым законодательством и осуществляются только в предусмотренных случаях. Запрашиваемая информация используется исключительно для контроля за исполнением налоговых обязательств.

В случае возникновения вопросов по применению налогового законодательства республики рекомендуется обращаться за официальными разъяснениями в органы налоговой службы.