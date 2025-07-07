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Экономика

Российский рубль, евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 7 июля

Фото из интернета. Евро начал дешеветь после роста на прошлой неделе

Официальные курсы российского рубля, евро и китайского юаня снизились. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,9593 сома (снижение на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,17 сома, продажа — 103,15 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1074 сома (снижение на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,123 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1415 сома, продажа — 0,1782 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2052 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,8 сома.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/335350/
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