Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет

По прогнозам Всемирного банка, Кыргызстану потребуется около 70 лет, чтобы войти в список стран с высоким годовым доходом на душу населения, превышающим $14 тысяч. Схожие сроки прогнозируются для Беларуси и Украины. Такие данные приводятся в аналитическом отчете Всемирного Банка.

Эксперты международной финансовой организации разделили страны на четыре категории по доходам на душу населения:

низкий — до $1,1 тысячи;

ниже среднего — $1,1–1,5 тысячи;

выше среднего — $4,5–14 тысяч;

высокий — более $14 тысяч.

В Центральной Азии первыми в число высокодоходных стран войдут Туркменистан и Казахстан — им потребуется менее 30 лет. Таджикистану и Узбекистану, по оценкам аналитиков, понадобится более 100 лет, чтобы достичь аналогичного уровня.

Прогноз составлен на основе данных об экономическом росте стран за последние 10 лет, включая период спада, вызванного пандемией COVID-19.