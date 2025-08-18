22:25
Экономика

Минсельхоз рекомендует аграриям активнее внедрять практику второго урожая

Минсельхоз рекомендует аграриям активнее внедрять практику второго урожая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Московском районе Чуйской области продолжаются работы по получению второго урожая. Уже посеяна морковь на площади 318 гектаров, а на 400 гектарах выращивают кукурузу на силос. Уборка урожая запланирована на октябрь.

Выращивание второго урожая позволяет фермерам получать дополнительный доход, эффективно использовать земельные ресурсы и укреплять кормовую базу для животноводства, отметили в пресс-службе.
