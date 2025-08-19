22:25
В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка

В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка. Документ утвердили главы правительств стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Как отмечает Евразийская экономическая комиссия, он необходим для гармонизации национальных законодательств и создания общих институтов контроля качества препаратов. С 2026 года все лекарства, выпускаемые в странах ЕАЭС, должны быть зарегистрированы по единым правилам.

Концепция также предусматривает работу над формированием базы стандартных образцов препаратов. Кроме того, планируется составить единый реестр уполномоченных лабораторий в каждом государстве объединения.

Единый доступ на рынок ЕАЭС уже есть у производителей биологически активных добавок.

«Как показала практика, необходима очень слаженная работа надзорных органов. Иначе претензии, которые покупатели высказывают к продукции в одной из стран союза, могут никогда не стать известны регулятору в государстве, выдававшем разрешение на доступ к единому рынку», — сказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций России Лилия Титова.

Единый рынок лекарственных препаратов в ЕАЭС начал формироваться в 2019 году. На начало 2024 года регистрацию по общим правилам прошли более 4 тысяч препаратов.
