Доллар и евро вновь подорожали к сому, рубль дешевеет. Курс валют на 19 августа

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост 0,02 процента). Восстановил позиции после небольшого падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,2 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,1503 сома (рост 0,02 процента). Обновил максимальное значение в августе. Обменные бюро пока на это не отреагировали, но могут сделать это в течение дня.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,17 сома, продажа — 102,15 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,091 сома (снижение на 0,36 процента). Самый низкий курс за последние 10 дней.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,101 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1618 сома (снижение 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1394 сома, продажа — 0,1695 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1839 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.