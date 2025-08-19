12:30
Экономика

Минстрой аннулировал 249 лицензий в первом полугодии: нарушение технических норм

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства с января по июнь текущего года аннулировало 249 лицензий. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что решение принято в связи с нарушением строительных норм и несоблюдением правил. Помимо этого приостановлены 23 лицензии и отозваны 13 квалификационных сертификатов.

Минстрой намерен продолжать контроль за соблюдением лицензионных требований в строительной отрасли.

За этот же период выдано 1 тысяча 452 квалификационных сертификата. Количество выданных лицензий составило 297.
