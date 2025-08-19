22:25
Экономика

Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа

Европейский союз в первом полугодии 2025 года закупил российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 4,48 миллиарда евро. Данные приводит DW со ссылкой на Евростат. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель составлял 3,47 миллиарда евро.

В целом страны ЕС ввезли за шесть месяцев СПГ на сумму около 26,9 миллиарда евро, из которых более половины — поставки из США (13,7 миллиарда евро).

Российский СПГ продолжает поступать в Европу морскими танкерами, поскольку санкции против него не введены. Крупнейшими покупателями выступили Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. В то же время Австрия, Польша и страны Балтии добровольно отказались от закупок.

На трубопроводный газ из России действуют ограничения, однако Венгрия и Словакия продолжают получать его по «Турецкому потоку» в рамках исключений из санкционного режима.
